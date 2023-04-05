Meteoroloji’den Ege için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir, Aydın ve Muğla’da kuvvetli sağanak yağışın ve rüzgarın etkili olacağını bildirerek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:11
Meteoroloji’den Ege için sarı kodlu uyarı
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Ege Bölgesi’ni etkisi altına alan sağanak yağışın perşembe günü de devam edeceğini bildiren Meteoroloji, İzmir, Aydın ve Muğla’da kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek sarı kodlu uyarı verdi. 

Kurum, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı konusunda uyarılarda bulundu.


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