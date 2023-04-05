Meteoroloji’den Ege için sarı kodlu uyarı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:11

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 13:12

Ege Bölgesi’ni etkisi altına alan sağanak yağışın perşembe günü de devam edeceğini bildiren Meteoroloji, İzmir, Aydın ve Muğla’da kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek sarı kodlu uyarı verdi.

Kurum, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı konusunda uyarılarda bulundu.