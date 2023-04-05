Meteoroloji’den Ege için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir, Aydın ve Muğla’da kuvvetli sağanak yağışın ve rüzgarın etkili olacağını bildirerek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Ege Bölgesi’ni etkisi altına alan sağanak yağışın perşembe günü de devam edeceğini bildiren Meteoroloji, İzmir, Aydın ve Muğla’da kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek sarı kodlu uyarı verdi.
Kurum, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı konusunda uyarılarda bulundu.
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