Meteoroloji ve AFAD'dan Ege için ‘turuncu kodlu’ uyarı!
Meteoroloji, başta İzmir olmak üzere Manisa, Aydın ve Muğla illeri için ‘turuncu’ kodlu uyarı verdi. AFAD da kısa mesaj ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması konusunda çağrıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi’nde yağışların şiddetlenerek artacağını bildirdi.
Meteoroloji, yarın (13 Aralık) kıyı Ege’de çok kuvvetli ( 51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla illeri için ‘turuncu kod’ uyarısında bulunan kurum, yağışların bu akşam gece saatlerinde etkisini göstermesinin beklendiğini belirterek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, Güney Ege kıyı kesimlerinde küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.
AFAD'DAN KISA MESAJ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise yurttaşlara gönderdiği kısa mesaj (SMS) ile uyarılarda bulundu. AFAD'dan gönderilen kısa mesajda; Meteorolojiye göre yarin İzmir'de çok kuvvetli sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olun“ifadeleri yer aldı.
Meteoroloji, İç Ege için de sarı kodlu uyarı vererek, yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.
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