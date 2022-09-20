Meteoroloji'den 'fırtına ve sel' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Orta ve Doğu Karadeniz'de yarından itibaren başlayan yağmur ve kuvvetli fırtınaya karşı yurttaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yarından itibaren başlayan yağmur ve kuvvetli fırtınaya karşı yurttaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bugün yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısından itibaren Perşembe gününe kadar süreceğini ani sel, su baskınına karşı yurttaşlar dikkatli olmaya karşı uyardı.
Meteorolojik Uyarı! Orta ve Doğu Karadeniz’de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat! @TCSamsunValilik @TCOrduValiligi @TC_giresun @TrabzonValilik @RizeVali @artvinvaliligi @AFADBaskanlik @Ghanevalilik @BayburtValiligi @samsunbsb @OrduBBld @belediyegiresun @TrabzonBelTr @rizebelediye pic.twitter.com/mWzkK2qF2K— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 20, 2022
Aynı zamanda Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve güney kesimlerinde de “yer yer kısa süreli fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulunuldu.
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 20, 2022
Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!@AFADBaskanlik@tcvanvaliligi @HakkariValiligi @SirnakValiligi @bingolvaliligi @BitlisValiligi @TCMusValiligi @ErzurumValilik @SiirtValiligi pic.twitter.com/5FpXWHmRrw
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