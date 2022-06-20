Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara'nın batısı, Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

AA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 11:52
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, sağanağın, öğle ve akşam saatlerinden itibaren Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar'ın batısı, Ankara'nın batısı (Nallıhan ve Beypazarı), Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü Ankara Hava Durumu Bursa Hava Durumu hava durumu İzmir Hava Durumu İstanbul Hava Durumu Konya Hava Durumu
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler