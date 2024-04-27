Meteorolojiden İç Anadolu ve Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Kırıkkale'nin batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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