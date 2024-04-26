Meteoroloji'den 35 il için 'sarı kod'lu çöl tozu uyarısı
Meteoroloji, 35 il için sarı kodlu çöl tozu uyarısı yaptı. Uyarı yapılan illerde toz taşınımı görülebileceği için gerekli tedbirlerin alınması önem arz ediyor.
Meteoroloji'den 35 il için sarı kodlu çöl tozu uyarısı geldi. 35 ilde toz taşınımının olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.
İşte sarı kodlu çöl tozu uyarısı yapılan iller:
Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.
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