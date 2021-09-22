Meteoroloji uyardı, İstanbul için saat verdi

22 Eylül 2021 Çarşamba, 10:18

Hafta başından itibaren soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde de uyarı geldi. Kuvvetli sağanak yağışların İstanbul ve Ankara'nın da içinde bulunduğu birçok ilde etkili olması bekleniyor.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor."

SICAKLIK 4-8 DERECE ARASI DÜŞECEK

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.