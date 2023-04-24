Meteoroloji’den iki kente gök gürültülü sağanak uyarısı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 22:25

Güncelleme: 24.04.2023 - 22:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün iki saatlik periyotta Adana’nın Ceyhan, Kozan, İmamoğlu, Osmaniye’nin Kadirli, Sumbas ve Düziçi ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.