Meteoroloji’den iki kente gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Adana ile Osmaniye illeri ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 22:25
Meteoroloji’den iki kente gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün iki saatlik periyotta Adana’nın Ceyhan, Kozan, İmamoğlu, Osmaniye’nin Kadirli, Sumbas ve Düziçi ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.


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