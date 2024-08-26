Meteoroloji'den İstanbul için 'saatli 'uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji, İstanbul'da yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
Yağışın İstanbul'un kuzey ilçeleri ile boğaz çevresinde etkili olması bekleniyor.
Konuya ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı şöyle:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 26, 2024
İstanbul'da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!@AFADBaskanlik @TC_istanbul pic.twitter.com/zPYi8ENB9e
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