Meteoroloji'den Sinop için sağanak uyarısı
Sinop'ta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
meteoroloji genel müdürlüğü haberleri meteoroloji haberleri Sinop haberleri sağanak yağış haberleri sağanak haberleri kuvvetli sağanak haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalp hastalığının erken uyarı işareti' olabilir!
- Fikirlere açık ama 'bir şartı' var
- Christoph Daum hayatını kaybetti
- 'Hedefim Atatürk'ün partisini iktidar yapmak'
- Güneş ve Dünya arasında 'manyetik otoyol' açıldı
- Pazardaki silahlı tartışma kameralarda
- Galatasaray'dan Kerem açıklaması
- 1 kişi öldü, bazı yurttaşlar 'mahsur kaldı'
- IŞİD isyanında bilanço belli oldu
- Fenerbahçe'de 5 eksik!