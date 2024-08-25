Meteoroloji'den Sinop için sağanak uyarısı

Yayınlanma: 25.08.2024 - 09:07

Güncelleme: 25.08.2024 - 09:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.