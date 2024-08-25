Meteoroloji'den Sinop için sağanak uyarısı

Sinop'ta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 09:07
Meteoroloji'den Sinop için sağanak uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


meteoroloji genel müdürlüğü haberleri meteoroloji haberleri Sinop haberleri sağanak yağış haberleri sağanak haberleri kuvvetli sağanak haberleri

İlgili Haberler

Yurdun bazı kesimlerinde 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Yurdun bazı kesimlerinde 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
Tekirdağ'da sağanak ve kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!

Tekirdağ'da sağanak ve kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
Ordu'yu sağanak vurdu: Ev ve işyerlerini su bastı!

Ordu'yu sağanak vurdu: Ev ve işyerlerini su bastı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler