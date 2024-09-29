Meteoroloji'den İstanbul için 'saatli 'uyarı: Sağanak yağış geliyor!

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için 'saatli 'uyarı: Sağanak yağış geliyor!
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AA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 13:10

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yerel yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


Etiketler: #meteoroloji #meteoroloji genel müdürlüğü #hava durumu #hava durumu tahmini

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