Meteoroloji'den İstanbul için turuncu uyarı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 16:11

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 16:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın, sabah saatlerinden sonra İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. İstanbul için yapılan uyarıda turuncu kod da verildi.

ALİ YERLİKAYA DA UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yarın kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Meteorolojik verilere göre pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım" dedi.

Öte yandan, AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

İZMİR İÇİN DE FIRTINA UYARISI VERİLDİ

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, "Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra İzmir il genelinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yarın saat 10.00'da başlaması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 6 Şubat günü gece yarısından sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.