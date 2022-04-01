Meteoroloji'den İstanbul için yeni sarı kodlu uyarı

İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde, akşam saatlerinden itibaren lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2022 Cuma, 17:33
Meteoroloji'den İstanbul için yeni sarı kodlu uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı uyarıda bulundu. 

Açıklamada; "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Marmara ve Orta Karadeniz'de de fırtına beklendiği açıklandı. 

Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği duyuruldu.


meteoroloji genel müdürlüğü meteoroloji

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