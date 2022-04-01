Meteoroloji'den yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın kuzey, iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtınanın (50-80 kilometre/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan fırtınanın (60-90 kilometre/saat) etkisini göstermesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
İlgili Haberler
- Son Dakika: AKOM'dan İstanbul'a fırtına uyarısı
- Astım ve KOAH hastalığı olanlar dikkat! Çöl fırtınası geliyor
- Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli
Video Haberler
- CHP'li vekil 'yok' denen çöpleri görüntüledi
- Genetik çeşitliliğe sahip koala popülasyonu kurtaracak
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Genetik çeşitliliğe sahip koala popülasyonu kurtaracak
- Bir orman yangını da Çanakkale'de
- Derecik'te çaya düşüp, kaybolan asteğmen aranıyor
- LPG'ye büyük zam yolda!
- CHP'li vekil 'yok' denen çöpleri görüntüledi
- İsveç'te Covid-19 yasası kalktı
- Hamile hemşireye saldırıda karar çıktı
- Şişli'de hareketli anlar
- Zammı 'güncelleme' diye duyurdular
- Antalya'da Roma mezarlığı bulundu