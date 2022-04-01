Son Dakika: AKOM'dan İstanbul'a fırtına uyarısı

01 Nisan 2022 Cuma, 12:43

AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan Lodos (güney-batı) yönlü rüzgârın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar akşam saatlerine kadar fırtına 40-60 km/saatlik fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

İBB, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.