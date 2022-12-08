Meteoroloji'den İzmir için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Uyarıda, vatandaşlardan olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Seferihisar, Selçuk, Menderes ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisine gireceğini bildirdi.
Açıklamada, İzmir'in güney ilçeleri yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği aktarılırken, akşam saatlerinden sonra yağışların etkisini kaybedeceği bildirildi.
Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılar yapıldı.
GÜNEY EGE İÇİN DE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğim aktardı.
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