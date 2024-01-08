Meteoroloji'den İzmir için sarı kodlu uyarı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 16:31

Güncelleme: 08.01.2024 - 16:31

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İzmir için 'sarı' kodlu uyarı verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada; "Yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.