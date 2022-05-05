Meteoroloji'den Kastamonu, Sinop ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı

Kastamonu, Sinop ve Samsun'un kıyı kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada uyarılarda bulundu.

AA
05 Mayıs 2022 Perşembe, 13:43
Meteoroloji'den Kastamonu, Sinop ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Orta Karadeniz'de beklenen sağanak yağışların Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun Doğanyurt, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçeleri ile Sinop'un Türkeli, Ayancık ve Erfelek ilçelerinde kuvvetli kuzey yönlü rüzgarla birlikte, çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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