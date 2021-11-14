Meteoroloji’den kritik uyarı: Cuma gününe kadar
Haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımlayan Meteoroloji, yurt genelinde sisli havanın cuma gününe kadar etkisini göstereceğini duyurdu. Yurtta hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Genellikle mevsim normalleri civarında, güney batı kesimleri ile doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç ve kuzey kesimlerde biraz azalacağı ancak genellikle mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor” denildi.
DİKKAT VE TEDBİR ÇAĞRISI
Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Meteoroloji, yurt genelinde sisli havanın cuma gününe kadar etkisini göstereceğini duyurdu.
SICAKLIK AZALACAK
Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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