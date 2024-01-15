Meteoroloji'den kritik uyarı: 'Fırtına bu akşam başlıyor'
Orta ve Güney Ege'de bu akşamdan itibaren fırtına uyarısında bulunuldu.
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Orta ve Güney Ege'de akşam saatlerinden itibaren fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Orta ve Güney Ege'de bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek rüzgar, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.
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