Meteoroloji'den kritik uyarı: Perşembe gününe işaret etti
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yarın birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan perşembe gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.
Meteoroloji, güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.
PERŞEMBE GÜNÜNE İŞARET ETTİ
5 günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(15 – 21 Mayıs 2022) Hava sıcaklıklarının yarın (Pazar) iç kesimlerde biraz azalacağı, hafta başından itibaren iç ve batı kesimlerde artacağı, mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği ancak Perşembe gününden itibaren tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.” denildi.
'TEDBİR' UYARISI
Pazar öğle saatlerinden itibaren; Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş’ın batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Pazar öğle saatlerinden itibaren; Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla 16.05.2022 Pazartesi öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Pazar öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize’nin iç kesimlerinde) görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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