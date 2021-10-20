Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yurttaşlar, sel ve heyelana karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Turşu tüketimine dikkat!
- Erdoğan'dan kendi maaşına rekor zam
- Kılıçdaroğlu'ndan, Bilal Erdoğan'a sert tepki
- İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
- İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler belli oldu
- Arabaya binecek halimiz kalmadı
- Erdoğan'ın berberi alıkoydu demişti...
- Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?
- BİM İcra Kurulu Üyesi'nden Erdoğan'a sert sözler
- Bilerek ve isteyerek mi yapılıyor?