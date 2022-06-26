Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Bursa için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Bursa için pazartesi günü saat 13.00 ile salı günü saat 06.00 arasında sarı uyarı yayımladı.
Yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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