Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı

Meteoroloji tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, bazı illerde yağış bekleniyor. Meteoroloji, bugün için metrekareye 76-100 kg arası, Pazartesi için 100 kg ve üzeri yağış düşmesinin beklendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2022 Pazar, 08:38
Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı
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Meteoroloji, Sinop ve Kastamonu illerine 'sağanak 'yağış' uyarısında bulunarak metrekare başına 100 kg ve üzere yağış düşmesi beklendiğini bildirdi. 

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz’de şiddetli yağışlar beklendiği belirtildi. Pazar günü Kastamonu ve Sinop kıyılarında yağışların metrekareye 76-100 kilogram arasında, pazartesi ise 100 kilogramın üzerinde yağış geleceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, “Yurdumuz Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altında bulunmaktadır. Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortasından itibaren artmaya başlayacağı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pazar günü Kastamonu ve Sinop kıyılarında metrekareye 76-100 kg şiddetli yağış, pazartesi günü şiddetli ve yer yer 100 kilogram ve üzeri aşırı yağış bekleniyor” ifadelerine yer verildi.



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