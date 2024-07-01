Meteoroloji’den ‘kuvvetli sağanak’ uyarısı: 3 ili vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için kuvvetli sağanak beklendiğini bildirerek dolu gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 1, 2024
Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin'de Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!@AFADBaskanlik @ErzurumValiligi @KarsValiligi @ArdahanValiligi @artvinvaliligi pic.twitter.com/yrrXUvywW9
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