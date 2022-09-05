Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: 5 Eylül hava durumu! Bölge bölge hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin kıyıları ile Samsun'un doğusu ve Ordu'da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ARTVİN 18°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON 24°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu içlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.