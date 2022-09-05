Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: 5 Eylül hava durumu! Bölge bölge hava durumu...

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 12:25
<p><em>Meteoroloji Genel Müdürlüğü</em> tarafından yapılan son değerlendirmelere göre,<strong>Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Konya, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çvreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli</strong> olması bekleniyor.</p>

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre,Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Konya, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çvreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli olması bekleniyor.

<p><strong>SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!</strong></p> <p><strong>HAVA SICAKLIĞI:</strong> Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mvsim nomralleri civarına ineceği tahmin ediliyor.</p>

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mvsim nomralleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

<p><strong>RÜZGAR</strong>: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.</p>

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

<p><strong>METEOROLOJİ'DEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI</strong></p> <p>Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çvreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.</p>

METEOROLOJİ'DEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çvreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

<p><strong>MARMARA BÖLGESİ</strong></p> <p>Parçalı, zaman zaman çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.</p> <p><strong>BURSA 19°C, 28°C</strong></p> <p>Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı</p> <p><strong>EDİRNE 17°C, 29°C</strong></p> <p>Parçalı bulutlu</p> <p><strong>İSTANBUL 20°C, 26°C</strong></p> <p>Parçalı zaman zaman çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı</p> <p><strong>KOCAELİ 19°C, 28°C</strong></p> <p>Parçalı zaman zaman çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı</p>

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, zaman zaman çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 19°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı zaman zaman çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 28°C

Parçalı zaman zaman çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

<p><strong>EGE BÖLGESİ</strong></p> <p>Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.</p> <p><strong>AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°C</strong></p> <p>Parçalı ve az bulutlu</p> <p><strong>DENİZLİ 21°C, 33°C</strong></p> <p>Parçalı ve az bulutlu</p> <p><strong>İZMİR 22°C, 32°C</strong></p> <p>Az bulutlu ve açık</p> <p><strong>MUĞLA 19°C, 33°C</strong></p> <p>Az bulutlu ve açık</p>

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

<p><strong>AKDENİZ BÖLGESİ</strong></p> <p>Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) iç kesimlerinin yer yer parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.</p> <p><strong>ADANA 23°C, 35°C</strong></p> <p>Az bulutlu ve açık</p> <p><strong>ANTALYA 25°C, 33°C</strong></p> <p>Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) iç kesimlerinin yer yer parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği</p> <p><strong>HATAY 24°C, 30°C</strong></p> <p>Az bulutlu ve açık</p> <p><strong>ISPARTA 16°C, 32°C</strong></p> <p>Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği</p>

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) iç kesimlerinin yer yer parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) iç kesimlerinin yer yer parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

HATAY 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

<p><strong>İÇ ANADOLU BÖLGESİ</strong></p> <p>Az bulutlu, güney kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.</p> <p><strong>ANKARA 17°C, 28°C</strong></p> <p>Parçalı ve az bulutlu</p> <p><strong>ÇANKIRI 15°C, 29°C</strong></p> <p>Parçalı ve az bulutlu</p> <p><strong>ESKİŞEHİR 16°C, 26°C</strong></p> <p>Parçalı ve az bulutlu</p> <p><strong>KONYA 20°C, 29°C</strong></p> <p>Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.</p>

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, güney kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

<p><strong>DOĞU ANADOLU BÖLGESİ</strong></p> <p>Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.</p> <p><strong>ERZURUM 11°C, 30°C</strong></p> <p>Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu</p> <p><strong>KARS 10°C, 27°C</strong></p> <p>Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğleden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı</p> <p><strong>MALATYA 15°C, 33°C</strong></p> <p>Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu</p> <p><strong>VAN 12°C, 29°C</strong></p> <p>Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu</p>

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS 10°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğleden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN 12°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

<p><strong>GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ</strong></p> <p>Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.</p> <p><strong>DİYARBAKIR 19°C, 40°C</strong></p> <p>Az bulutlu ve açık</p> <p><strong>GAZİANTEP 23°C, 37°C</strong></p> <p>Az bulutlu ve açık</p> <p><strong>SİİRT 25°C, 38°C</strong></p> <p>Az bulutlu ve açık</p> <p><strong>ŞANLIURFA 26°C, 39°C</strong></p> <p>Az bulutlu ve açık</p>

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

<p><strong>BATI KARADENİZ BÖLGESİ</strong></p> <p>Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.</p> <p><strong>BOLU 14°C, 23°C</strong></p> <p>Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı</p> <p><strong>DÜZCE 19°C, 27°C</strong></p> <p>Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.</p>

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

<p><strong>ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ</strong></p> <p>Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin kıyıları ile Samsun'un doğusu ve Ordu'da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.</p> <p><strong>ARTVİN 18°C, 23°C</strong></p> <p>Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.</p> <p><strong>TRABZON 24°C, 26°C</strong></p> <p>Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu içlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.</p>

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin kıyıları ile Samsun'un doğusu ve Ordu'da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ARTVİN 18°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON 24°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu içlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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