Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: 5 Eylül hava durumu! Bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre,Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Konya, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çvreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli olması bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çvreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, zaman zaman çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C, 26°C
Parçalı zaman zaman çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 28°C
Parçalı zaman zaman çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) iç kesimlerinin yer yer parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) iç kesimlerinin yer yer parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
HATAY 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, güney kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 20°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KARS 10°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğleden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN 12°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 14°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin kıyıları ile Samsun'un doğusu ve Ordu'da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ARTVİN 18°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
TRABZON 24°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu içlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
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