Meteorolojiden Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuzey Ege'de yarın fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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