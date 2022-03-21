Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için yeni uyarı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, Marmara Bölgesi geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 21, 2022
Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa Çevrelerinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!@IzmirValiligi @ManisaValiligi @izmirbld @manisabsb pic.twitter.com/t9692TnCgw
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