Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için yeni uyarı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, Marmara Bölgesi geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 13:32
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için yeni uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



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