Meteoroloji'den Marmara içi şiddetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısında bu akşamdan itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinden sonra Marmara’nın batısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edremit Körfezi ve Çanakkale çevreleri ile Edirne’nin güney, Tekirdağ’ın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, vatandaşlar; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
Açıklamada, yağışların Marmara'nın batısında pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.
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