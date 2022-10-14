Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı!
Meteoroloji 14 Ekim yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış hafa sonu da devam edecek. Öte yandan Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Konya, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yarın zamanla bölgenin güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 16°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 14°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
İZMİR 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 29°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 27°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ile zamanla Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 21°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 21°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 22°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
YOZGAT 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 17°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 17°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP 18°C, 20°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 17°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 11°C, 19°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
ARTVİN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 19°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Elazığ, Kars, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yarın zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARS 2°C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
VAN 6°C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 27°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 15°C, 26°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
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