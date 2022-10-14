Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı!

14 Ekim 2022 Cuma, 08:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Konya, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yarın zamanla bölgenin güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 16°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 14°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 29°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 27°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ile zamanla Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 21°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 21°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 22°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

YOZGAT 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 17°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 17°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 20°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 17°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 11°C, 19°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

ARTVİN 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 19°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Elazığ, Kars, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yarın zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARS 2°C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN 6°C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 27°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 15°C, 26°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu