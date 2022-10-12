Son Dakika: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 07:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatısı ve Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 31°C

Az bulutlu

ANTALYA 21°C, 29°C

Az bulutlu

HATAY 15°C, 29°C

Az bulutlu

ISPARTA 11°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 16°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık