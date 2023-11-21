Meteoroloji’den Muğla için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Muğla’nın kıyı kesimleri için fırtına uyarısı yaptı. Başta Marmaris ve Datça ilçeleri olmak kentte kuvvetli yağış ve rüzgarın etkisi altına gireceği ve ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçeleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla kıyılarında bu gece saatlerinden sonra kuvvetli güney doğulu rüzgarla (40-70 km/saat) birlikte gök gürültülü sağanak yağışların yarın (Çarşamba) gün boyunca kuvvetli (21-50 kg/m2), Marmaris ve Datça çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yağış ve rüzgarın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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