Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 2 ilde 'Turuncu', 5 ilde de 'Sarı' kod verildi! İşte uyarı verilen iller...

Yayınlanma: 21.12.2023 - 16:07

Güncelleme: 21.12.2023 - 16:08

Meteorolojiden 7 il için uyarı geldi. Marmara, Akdeniz ve Ege'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle aralarında `Turuncu` ve `Sarı` kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. 7 il için sarı ve turuncu kodla uyarı yapılırken yağışların, Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Balıkesir, Adana, Osmaniye, Hatay, Çanakkale, Antalya, İzmir, Manisa ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İŞTE UYARI VERİLEN İLLER

ANTALYA

İZMİR

MUĞLA

AYDIN

MANİSA

Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da yarın yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.