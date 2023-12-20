Kilis'te hasat başladı: Rekolte düşük, verim yüksek! Litre fiyatı 220 TL

Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:35

Güncelleme: 20.12.2023 - 16:35

Türkiye'de zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı noktalardan biri olan ve 300 bin dekar alanda 4 milyon zeytin ağacı bulunan Kilis'te yağlık ve sofralık zeytin hasadına başlanmasıyla birlikte zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk oluştu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte asırlık zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler, kentin çeşitli noktalarında bulunan fabrikalarda zeytinyağı yapılıyor. Düşük rekolte nedeniyle litre fiyatı 220 TL'den başlayan zeytinyağı, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan zeytinde hasadın sonlarına yaklaşıldığını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, ‘‘Hasadın devam ettiği şehirde zeytinyağı fabrikaları da tam kapasite olarak 24 saat çalışıyor. Bu sene de rekoltenin çok düşük olmasından dolayı fiyat artışları meydana geldi ve çiftçinin de yüzü güldü'' dedi.

"HASAT VE ZEYTİNYAĞI MESAİSİ DEVAM EDİYOR"

Zeytin hasatlarının devam ettiği kentte fabrikaların 24 saat çalıştığını söyleyen zeytinyağı fabrikası işletmecisi Mehmet Hoşaf, "Hasat 28 Ekim'de başladı ve hiç durmadan devam ediyor. Tanenin yağa yolculuğunu fabrika olarak yapıyoruz. 7 gün 24 saat hiç durmadan fabrika olarak tam kapasite ile çalışıyoruz'' diye konuştu.

"REKOLTE DÜŞÜK AMA ZEYTİNYAĞI VERİMİ YÜKSEK"

Hasadın az, fiyatların da yüksek olduğunu söyleyen çiftçi Ali Kürkçüoğlu, “Yok yılında hasadına başladık ama zeytinde yağ verimi yüksek olduğu için bizleri de mutlu edecek şekilde tenekelerimiz yağlarla doldu ve çok mutluyum” ifadelerini kullandı.