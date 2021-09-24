Meteoroloji'den Rize ve Artvin için önemli uyarı

24 Eylül 2021 Cuma, 15:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ile Artvin’in kuzeyinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yarın akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.09.2021 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Rize ile Artvin’in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”.