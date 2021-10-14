Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Antalya ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde batı bölgelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde il merkezi ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
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