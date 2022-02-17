Meteoroloji'den sağanak uyarısı

17 Şubat 2022 Perşembe, 08:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, haftanın dördüncü gününde batı bölgelerde hava parçalı ve çok bulutlu. İç bölgelerde sis etkili oluyor, kalan bölgelerde ise gökyüzü az bulutlu.

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor.

İşte hava durumuna dair detaylar...

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Denizlerde rüzgar orta kuvvet ve altında esiyor. Yalnızca Orta Karadeniz'de kuvvetli esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu. Sıcaklık İstanbul'da 15, Bursa'da 18 derece ölçülüyor. Cuma günü bölge genelinde yağış bekleniyor.

Ege Bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık bölgede en yüksek 16-17 derecelerde. Cuma günü hava kapatıyor, yağış geliyor.

Akdeniz Bölgesi'nde güneş görülüyor. Sıcaklık Antalya ve Adana'da 18, Mersin'de 16 derece ölçülüyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

İç Anadolu Bölgesi'nde sis etkili. Cuma günü ise bölgenin batı kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nde hava az bulutlu, yer yer sis de etkili olacak. Sıcaklık Bolu ve Trabzon'da 10, Samsun'da 15 derece.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de sis etkili oluyor. Cuma ve cumartesi Hakkari dolaylarında kar geçişleri bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gökyüzü az bulutlu. Sıcaklık Gaziantep'te 13, Şanlıurfa'da 17 derece ölçülüyor.