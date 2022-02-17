Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. MGM'den alınan son bilgilere göre, 17 Şubat Perşembe günü batı bölgelerde hava parçalı ve çok bulutlu, iç bölgelerde sis etkili olacak. 18 Şubat Cuma günü ise Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, haftanın dördüncü gününde batı bölgelerde hava parçalı ve çok bulutlu. İç bölgelerde sis etkili oluyor, kalan bölgelerde ise gökyüzü az bulutlu.
Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor.
İşte hava durumuna dair detaylar...
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Denizlerde rüzgar orta kuvvet ve altında esiyor. Yalnızca Orta Karadeniz'de kuvvetli esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu. Sıcaklık İstanbul'da 15, Bursa'da 18 derece ölçülüyor. Cuma günü bölge genelinde yağış bekleniyor.
Ege Bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık bölgede en yüksek 16-17 derecelerde. Cuma günü hava kapatıyor, yağış geliyor.
Akdeniz Bölgesi'nde güneş görülüyor. Sıcaklık Antalya ve Adana'da 18, Mersin'de 16 derece ölçülüyor.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI
İç Anadolu Bölgesi'nde sis etkili. Cuma günü ise bölgenin batı kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
Karadeniz Bölgesi'nde hava az bulutlu, yer yer sis de etkili olacak. Sıcaklık Bolu ve Trabzon'da 10, Samsun'da 15 derece.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde de sis etkili oluyor. Cuma ve cumartesi Hakkari dolaylarında kar geçişleri bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gökyüzü az bulutlu. Sıcaklık Gaziantep'te 13, Şanlıurfa'da 17 derece ölçülüyor.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Haluk Bilginer, 'Baba'daki performansıyla gündem oldu
- Agüero'dan Sosa iddiası!
- İstismarcı müdür iki okula atanmış
- Fenerbahçe, Slavia Prag hazırlıklarını devam ettirdi
- Milliler, Sırbistan maçı hazırlıklarına başladı
- UEFA, Socios.com'u fan token partneri seçti
- İsyancıların saldırısında 17 sivil yaşamını yitirdi
- Fenerbahçe lider olarak çeyrek finalde!
- Manchester United evinde farklı kazandı
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!