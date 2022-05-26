Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara bölgesi için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan hava sıcaklıklarının da iç ve batı bölgelerde artacağı belirtildi.
Meteoroloji, güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. 5 günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(26 Mayıs – 1 Haziran 2022) Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına zamanla güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor” denildi.
YAĞIŞ UYARISI YAPILAN KENTLER
Güncel tahminlere göre Marmara’da Kırklareli ile Edirne’ye sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta boyunca iç bölgelerde yağış görülecek iller ise şöyle sıralandı;
Afyonkarahisar, Kütahya, Gümüşhane, Uşak, Eskişehir, Bolu, Ankara, Çankırı, Karabük, Çorum, Tokat, Sivas, Bayburt.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, yarın Edirne, Kırklareli çevreleri ile Balıkesir’in doğu ilçeleri ve Bursa’nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE: Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
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