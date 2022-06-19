Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

19 Haziran 2022 Pazar, 07:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Isparta, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu’nun iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Düzce, Karabük ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor..

MARMARA

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 19°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YALOVA 17°C, 25°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel olamk üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 13°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Isparta çevreleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiisinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 25°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeybatı kesimleri parçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 16°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 14°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİVAS 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 18°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 12°C, 24°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık