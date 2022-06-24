Marmaris yangınında son durum: Meteoroloji'den şiddetli rüzgar uyarısı

24 Haziran 2022 Cuma, 10:03

Marmaris'in Bördübet ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangını 4. gününde de devam ediyor. Binlerce canlı yaşamını yitirirken, havadan yapılan çekimlerde vicdanları sızlatan manzara ortaya çıktı.

Dumanın ve küllerin rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldiği görülürken yangınla ilgili bir kişi de gözaltına alındı ve suçunu itiraf etti.

Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.

ZARARIN BÜYÜKLÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan orman yangını, havadan görüntülendi. Yangının geniş bir alana yayıldığı gözlemlenirken, zararın büyüklüğü gözler önüne serildi.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Güney Ege'de rüzgarın batı ve kuzeyden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Marmaris'te bugün en düşük hava sıcaklığı 24 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 34 derece olacak. Nem oranı ise en düşük yüzde 31, en yüksek yüzde 73 olarak tahmin ediliyor.

MARMARİS'TE ŞU ANA KADAR 3 BİN 417 HEKTAR ALAN YANDI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Son 12 saatte 180 hektar orman yandı. Toplam olarak 3 bin 417 hektar bu da 4 bin 813 futbol sahası büyüklüğünde" dedi.

Gürün, Marmaris'te 3 gündür söndürülemeyen orman yanınına ilişkin son durumu açıkladı. FOX TV'ye konuşan Başkan Gürün, son 12 saatte 180 hektarlık alanın yandığını bildirdi.

Termal kameralarından tespit edilen verileri aktaran Gürün, "Şu anda 2-3 ayakta yürüyor yangın. Şu ana kadar toplam olarak 3 bin 417 hektar alan yandı. Bu da 4 bin 813 futbol sahası büyüklüğünde" dedi.

BAKAN KİRİŞCİ SON DURUMU ANLATTI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Çok büyük bir tehlike arz eden sahada unsurlar kalmamıştır ama konu neticelenmiştir diyemeyiz. Meteoroloji'nin bugün öğleden itibaren rüzgar olacağı yönünde bilgilendirmesi var. Çalışmalarımız sabahtan beri hızla ilerlemiştir. Dün gece boyunca, sabaha kadar teşkilatlarımız yoğun çalışmayı karadan sürdürmüşlerdir. Bunun bize sonuç aldırdığını belirtmek isterim. Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama o son sözü söylemek için bugünü takip etmek, izlemek durumudayız" dedi.

SOYLU'DAN İDAM VURGUSU

Bakan Soylu ise açıklamasında, "Yangın başladığı anda orman teşkilatımız kısa sürede müdahale etti. Bu kısa müdahale, yangının daha geniş alanlara yayılmasını engelledi. Biraz önce STK'ları ile de bizim ormancılarımıza yardımcı olanlarla birlikteydik, önemli bir tespiti söylediler. Biz yangın alanlarına sivil halkın girmesini engelledik. Güvenlik güçlerimizle engel koyduk. Sahada çok profesyonel bir çalışma oldu. Yani, aman birisine bir şey olacak mı endişesinden ziyade profesyonel ekiplerin koordinasyonu çok iyi oldu. Hava ve kara koordinasyonu çok iyi oldu. Trafo, çöp toplama merkezi tehlike idi, havadan ve hava kararınca, sabaha kadar sektör sektör ayırıp o bölgelerin tamamını söndürdüler. Şu anda bir bölge var, hem havadan hem karadan etrafı çevriliyor. En büyük riskimiz öğleden sonra çıkabilecek rüzgar. Tedbirleri almaya çalışıyor arkadaşlarımız" dedi.

Öte yandan Soylu'nun 'idam' vurgusu yapması dikkat çekti. Soylu, “İdam konusu Türkiye’de çok tartışılıyor ama idamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusu. Evet ağıza hoş gelmiyor. Ama başka bir şey var. Bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına güçlü bir cezası olması gerekir” diye konuştu.

Soylu, şöyle devam etti:

“Birçok ülke acaba yardım edebilir miyiz diye bize talepte bulunuyor. Mesele hem kamusal hem de dünyayı ilgilendiren bir mesele haline gelmiş. Sorumluluk sahibi olan herkese sesleniyorum; hem kendi sorumluluğumuza hem de zincirleme sorumluluğumuza hep beraber uymak durumundayız. Zannediyorum savcılığa sevk edilecek. Bu işlerden canı yanan bir vatandaş olarak söylüyorum bu cezalar özellikle orman konusundaki cezalar artırılmalıdır. İdam konusu Türkiye’de çok tartışılıyor ama idamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusu. Evet ağıza hoş gelmiyor. Ama başka bir şey var. Bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına güçlü bir cezası olması gerekir.''