Meteoroloji'den 'sarı kodlu' uyarı! 6 kentte etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, bugünkü raporunda 6 il için şiddetli rüzgardan sarı kodlu uyarı verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esecek.
6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Yayımlanan raporda; Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa, Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
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