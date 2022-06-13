Meteoroloji'den sel ve heyelan uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

AA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 14:20
Meteoroloji'den sel ve heyelan uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Orta Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanaklar bölge genelinde yerel olarak kuvvetli, Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın kuzeyinde yer yer çok kuvvetli olacak.

Yurttaşlar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.

 


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