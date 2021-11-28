Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölgesinde yağmur beklendiğini duyururken Burdur ve Isparta için sarı, Antalya için turuncu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum’un yükseklerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK!
Hava sıcaklıklarının, Güney Ege ve İç Anadolu'nun batısında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
SEL VE HORTUMA DİKKAT!
Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yapılan uyarıda rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı yurttaşların tedbirli olması gerekiği vurgulandı.
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