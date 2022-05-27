Meteoroloji’den ‘sıcak’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla bölgesinde önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarında 4-12 derece dolayında artış yaşanacağını açıkladı.

İHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 12:35
Meteoroloji’den ‘sıcak’ uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının artarak, bölgemiz genelinde hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek hava sıcaklığının Muğla’da 30-36 derece civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi. 



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