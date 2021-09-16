Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı (Son hava durumu raporu)

16 Eylül 2021 Perşembe, 09:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 Eylül Perşembe tarihli hava durumu raporu yayınlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Edirne, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Muğla'nın güney kesimleri, Erzurum'un kuzey kesimleri ve Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

??16 Eylül 2021 (Perşembe)

?Kuvvetli Yağışa Dikkat!

??Hava Sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/eNjXgG3YN6 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 16, 2021

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ADANA'NIN GÜNEY VE DOĞU ÇEVRELERİNE UYARI

Adana'nın güney ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu sağanak ve gök gürültülü sağanakların, sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.