Yurdun bazı kesimlerinde 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
Sinop, Kastamonu illeri ve Trakya kesimi için gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Sinop'un iç kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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