Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgeleri için ise yer yer pus ve sis uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI YÜKSELİYOR
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle doğu ve güneydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
PUS VE SİSE DİKKAT!
Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'de istifası kabul edilmeyen vekilden açıklama
- Ankara’da kokain ve fuhuş partisi iddiası
- İstanbul'da kanlı baskın
- AKP'ye sesimizi çıkartmayacak mıyız?
- Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme kararı
- Yeşil en son nerede, kimle görüldü?
- AKP'li yurttaştan ekonomi yorumu
- HDP, Millet İttifakı'nı mı destekleyecek?
- Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?
- Merkez Bankası'ndan 'değişiklik' kararı