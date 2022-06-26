Meteoroloji'den sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da 'sel' uyarısı: 'Bu geceden itibaren...'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısından sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da sel, su baskını ve heyelan uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da yeni uyarı geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan son uyarıda göre, "Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı" denildi.
METEOROLOJİ DE UYARMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Batı Karadeniz'de süren yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırıp yarın gece saatlerine kadar, Batı Karadeniz genelinde çok kuvvetli, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç ve batısında yer yer şiddetli, Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kuzeyi, Karabük'ün kuzey ve batısı, Sinop'un batısı, Zonguldak'ın iç kesimleri ile Düzce'nin batısında yer yer aşırı olması bekleniyor.
Orta Karadeniz'de bu gece ilk saatlerden itibaren beklenen yağışların yerel kuvvetli, Tokat'ın güneyi, Amasya'nın batısında çok kuvvetli, Çorum'un kuzey ve batısı ile Samsun'un batısında ise yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
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