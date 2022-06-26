Covid-19 vakaları yükselişte: 'Maskeler erken çıkarıldı'

26 Haziran 2022 Pazar, 13:26

Uzmanlar, özellikle toplu taşıma ve sinema tiyatro gibi toplu bulunulan yerlerde maske takılmasının önemine dikkat çekerek vaka sayılarının artabileceğini söyledi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, “Bu hastalığın sona ermediğinin altını çizmek zorundayız. Maskeler erken çıkarıldı. Omicron’un yeni varyantları BA4 ve BA5 Avrupa’da çıktı. ‘Aşı oldum üstüne de bu hastalığı geçirdim bana bir şey olmaz’ diyenlerin bu yeni varyantla hastalanma olasılıkları çok yüksek”

"MASKELERİ TAKMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Hürriyet'ten Meltem Güna'ın haberine göre, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da “ABD, Avrupa ülkeleri, Çin ve Kore’de artış var. Bu artış Omicron’dan kaynaklanan iki yeni mutant virüsten çıktı. Omicron’a göre daha hızlı bulaşıyorlar ama klinik seyirleri hafif. Türkiye’de de bir vaka artışı görülüyor. Üç doz mRNA aşısı olanlar ağır tablodan şimdilik korunuyor. Bizim de en azından ülkeye girişlerde tedbir almamız gerekiyor” önerisinde bulundu.

Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Oya İtil ise “Umarım sonbaharda tekrar yeni bir dalga ile karşılaşmayız. Test saysını artırmamız, aşılamaya devam etmemiz, kapalı alanlarda, toplu ulaşım araçlarında, uçaklarda maskeleri takılmaya devam etmeliyiz” dedi.