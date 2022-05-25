Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Suriye üzerinden gelen ve dünden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı Şırnak ve ilçesi Silopi ile Siirt'te hayatı olumsuz etkiledi.�
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dün başlayan toz taşınımı etkisini sürdürüyor. Şırnak ve ilçesi Silopi ile Siirt'te kuvvetli rüzgarla birlikte gelen toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde özellikle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı.
Hava kalitesindeki düşüş nedeniyle uzmanlar, zorunlu haller dışında özellikle solunum güçlüğü çekenlerin dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.
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